Il Palermo punta Giorgini. Nel mirino anche Adzic

Gli arrivi dell’esterno sinistro Tommaso Augello (30) e del centrocampista offensivo Antonio Palumbo (28) non rappresentano le uniche operazioni in entrata per il Palermo. La società è attivamente alla ricerca di un difensore centrale.

I rosanero stanno monitorando con attenzione la trattativa tra Edoardo Goldaniga (31) e il Como riguardo al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, valutando al contempo ulteriori opzioni. Tra i profili seguiti figurano Alessandro Marcandalli (22), di proprietà del Genoa, e Andrea Giorgini (23) del Sudtirol.

Il centrocampista Jacopo Segre (28) è finito nel mirino di Cremonese e Monza, tuttavia il Palermo non ha intenzione di cederlo. Si segnala inoltre l’interesse per Vasilije Adzic (19), giovane centrocampista montenegrino della Juventus Next Gen, mentre permane ottimismo riguardo all’acquisizione di Salvatore Elia (25), esterno destro valutato dallo Spezia intorno ai 2 milioni di euro.





Anche il Venezia si è inserito nella trattativa, ma Osti rimane in vantaggio. Infine, Francesco Cutrona, portiere classe 2006 che potrebbe partecipare al ritiro con la prima squadra, ha appena firmato il suo primo contratto da professionista. Lo scrive il Corriere dello Sport.