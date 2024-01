Biglietti Cittadella – Palermo, settore ospiti: info, prezzi e date

A breve si riparte. Dopo la sosta della Serie B per le feste post-natalizie, il Palermo tornerà in campo contro il Cittadella, in trasferta. Sono state comunicate le informazioni per i tifosi rosanero.

I DETTAGLI

Da lunedì 8 gennaio 2024 inizierà la vendita dei biglietti per assistere a Cittadella-Palermo, gara valida per la 20a giornata della Serie BKT 2023-24 in programma sabato 13 gennaio 2024 alle ore 14:00 allo Stadio Tombolato di Cittadella (PD).

Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle ore 19 di venerdì 12 gennaio al costo di € 14 + € 1,50 di prevendita.

Non vi è obbligo di tessera del tifoso.

I settori riservati agli ospiti saranno la Curva Nord (capienza 1.144 posti) e la Tribuna scoperta Ovest Nord (323 posti).

I tagliandi saranno acquistabili presso:

• Sito web Ticketone al seguente link (www.ticketone.it)

• Punti vendita Ticketone abilitati su tutto il territorio nazionale (Cerca i Punti Vendita www.ticketone.it/help/outlets/)