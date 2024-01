Calciomercato Serie B, Falletti alla Cremonese. Il Bari cerca Moro

Si scalda il mercato di gennaio di Serie B e, al momento, il colpo più importante lo piazza la Cremonese. È fatta per l’arrivo di Falletti dalla Ternana, dato che l’operazione è stata annunciata proprio dal diesse rossoverde Capozucca.

La Ternana ha aspettato di chiudere la trattativa fino a quando non è stata sicura di prendere Gaston Pereiro dal Cagliari, in modo da non rimanere scoperta. E sempre dall’asse Cagliari-Ternana potrebbe partire l’attaccante rossoverde Raimondo.

In Serie B, poi, fa gola il nome di Moro, che allo Spezia non sta trovando il feeling col gol. Il suo potenziale, però, è enorme (come ha fatto vedere a Catania) e dunque ci sono molte pretendenti per lui: l’ultima ad essersi aggiunta è il Bari di Polito, che ha già accolto Lulic dal Frosinone.