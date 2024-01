Primavera 2, il Pisa schiera un 15enne: sconfitto 0-3 a tavolino

Curioso caso accaduto nel girone B di Primavera 2, quello in cui gioca il Palermo: durante il match Ternana – Pisa del 23 dicembre 2023, gli ospiti hanno schierato un calciatore classe 2008, che non aveva ancora compiuto 16 anni.

Un’azione che non si può compiere, ne era ben consapevole la Ternana che si è adoperata per fare ricorso, infine vinto. Il match vinto 1 – 2 dal Pisa è stato dunque trasformato in un 3 – 0 a tavolino in favore delle fere.