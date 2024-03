Binda: “Venezia, la vittoria di Palermo è stata un segnale fortissimo”

Nicola Binda, noto giornalista ed esperto di Serie B, sulle pagine della Gazzetta commenta la grande vittoria del Venezia a Palermo. I lagunari ora sembrano i favoriti nella corsa al secondo posto.

“La vittoria di venerdì a Palermo è stata un segnale fortissimo – scrive Binda – . La squadra di Vanoli sta benissimo e in attacco ha il giocatore che, da quando è in arrivato in Italia, ha fatto la differenza con 37 gol in due stagioni”.

E sulla Cremonese, reduce dal pesante k.o. di Bolzano, Binda scrive: “La sosta farà bene in primis a Vazquez e Falletti, coloro che con le loro giocate dovrebbero fare la differenza e che invece nelle ultime gare sono apparsi appannati”.

