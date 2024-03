Novellino: “Il Venezia è la squadra favorita per la promozione diretta”

Col Parma ben avviato per il primo posto, è lotta a tre per la seconda posizione in Serie B, che garantisce la promozione diretta. Venezia, Cremonese e Como lotteranno fino all’ultima giornata e secondo Walter Novellino sono i lagunari i favoriti, soprattutto alla luce della grande prestazione di Palermo.

“L’ho sempre detto: il Venezia è una squadra importante. E in avanti ha un fuoriclasse (Pohjanpalo, ndr.). È una compagine costruita bene. Il Venezia è la squadra favorita per la promozione diretta“, afferma.

“Vanoli è bravo, valido. E la squadra è forte – continua Novellino – . Esonero di Caserta a Cosenza? Pazzesco, davvero. Mica il Cosenza deve vincere il campionato. È stato un esonero molto sorprendente”.

