Crotone ancora sconfitto, Baldini valuta le dimissioni: “Così non si può andare avanti”

Silvio Baldini non è riuscito a dare la scossa a Crotone. I calabresi hanno perso anche contro il Monterosi e lo score del tecnico in quattro partite è ‘horror’: una vittoria e tre sconfitte. Per questi motivi, il tecnico sta valutando le dimissioni.

Baldini, dopo la sconfitta col Monterosi, ha dichiarato: “È una partita che ti umilia e offende, ti mette nella condizione di capire che quello che stai facendo non viene recepito dalla squadra. E che sembra che invece di aiutarla la metti in difficoltà. Sono molto dispiaciuto di questo, anche perché la società si è sempre schierata dalla mia parte. E per il rispetto che nutro nei loro confronti voglio approfondire il discorso, perché non voglio essere io il problema. E soprattutto non voglio andare incontro a figure del ca…o”.

“Sono molto deluso perché le prestazioni si fanno con uno spirito di squadra, con persone che hanno voglia di far venire fuori il loro valore – continua – . Invece siamo sempre passivi e impauriti. Sono bravi ragazzi, che si allenano bene, ma che quando c’è da giocare la partita e tirare fuori gli attributi, sembra che questi non esistano”.

