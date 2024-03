GdS – “Palermo, situazione pesante: così è dura anche ai playoff”

“Peggio di così il Palermo all’ultima sosta di campionato non poteva arrivarci“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il momento dei rosanero, reduci dalla pesantissima sconfitta casalinga contro il Venezia.

La promozione diretta è andata, i playoff però sono ancora lì ed è giusto che il Palermo se li giochi al massimo. La situazione è pesante, ripartire non sarà facile, ma Corini almeno sa di non essere in discussione. Il principale problema sembra la fase difensiva: l’allenatore ricominci da lì.

La sosta può essere d’aiuto anche per quanto riguarda la condizione fisica: la squadra parte sempre con la spia della riserva accesa. Il Palermo alla ripresa giocherà contro il Pisa e deve provare a risalire la classifica per evitare il turno preliminare dei playoff. Corini e i giocatori, però, devono tornare in sintonia, sennò i playoff rischiano di durare pochissimo.

