Borghi: “Inzaghi allenatore da Serie B, si sente bene in questa comfort zone”

Stefano Borghi, noto telecronista, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nell’ultima puntata del programma Cronache by Night e, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche del Palermo e della decisione di Filippo Inzaghi di abbracciare il progetto rosanero.

Secondo Borghi, però, questa scelta potrebbe avere delle conseguenze negative per Inzaghi, che rischia di essere etichettato come un “allenatore da Serie B”.

“Non rischia, lo dichiara. E quindi si sente bene in questa comfort zone nella quale fa dei risultati chirurgici. Ci sono giocatori da categoria, così come allenatori. Se lo chiedessi a me io proverei a giocarmi le chance in A. Ma c’è anche una questione di fiutare che la A col Pisa è difficile e magari sia più facile legarsi al progetto Palermo, anche se non è così facile altrimenti sarebbe già stato promosso in A”.





Il giornalista poi aggiunge: “Pippo è uno che ragiona e non prende scelte di pancia, e in questo senso dico sì alla sua decisione perché se non si sentiva tranquillo allora è meglio rimanere nella comfort zone e poi provare a salire”.

