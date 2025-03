Breda: “Non scappo nelle difficoltà, ho mille motivi per credere ancora nella salvezza”

Pesante sconfitta per la Salernitana. I campani, battuti 1-2 dal Palermo, si trovano sempre più impantanati nella zona retrocessione, occupando attualmente la penultima posizione. Nonostante il risultato negativo, l’allenatore Roberto Breda ha espresso fiducia nel raggiungimento della salvezza e ha sottolineato di non voler mollare la panchina granata.

“Le responsabilità sono di tutti, mie e della squadra. Nel primo tempo siamo partiti discretamente, ma poi abbiamo fatto le cose a metà, con un pressing fuori tempo nella seconda parte. Il primo gol è stato un episodio inevitabile, ma la seconda rete si poteva evitare. Abbiamo delle alternative che ci avrebbero potuto permettere di recuperare, come abbiamo fatto nel secondo tempo”, ha dichiarato Breda.

Il tecnico della Salernitana crede ancora nella salvezza: “Nel gruppo ci sono dei valori. Restano 7 partite e ci credo per mille motivi. Sappiamo che finora non potevamo fare di più, ma la squadra c’è e dobbiamo provarci fino alla fine. La società valuterà il mio operato”.





Breda, infine, si è espresso sulle possibilità di lasciare la guida della squadra: “Non ho ancora incontrato nessuno della società. Non sono uno che scappa, e la squadra ha sicuramente delle difficoltà. Come è giusto che sia, chiedo ai ragazzi di non cercare alibi e di lavorare sui propri difetti. Sono il primo a voler migliorare. Le decisioni, però, spettano sempre alla società“.

