Palermo, Brunori: “Vittoria fondamentale, ora testa al Sassuolo per dare continuità”

“Oggi era fondamentale fare una grande prestazione, l’abbiamo fatta“. Dice Matteo Brunori, intervistato dopo la vittoria sulla Salernitana. Secondo il capitano del Palermo è “una vittoria vitale“.

“Bravo Blin a capire il da farsi e ad essere lucido, azione ideata al momento – spiega -“. Poi, i tifosi e il prossimo incontro. “Sempre bello averli con noi”.

“I tifosi ci danno la carica e c i possono solo aiutare. Abbiamo bisogno di loro ma tocca a noi portarli dalla nostra parte. Col Sassuolo mi aspetto una gara dura come tute, siamo in casa e dobbiamo dare continuità”, conclude.





