Brescia, Cellino cerca acquirenti: fondamentale la salvezza

Massimo Cellino, dopo tanti anni alla guida del Brescia, sembra sempre più convinto di vendere la società. Gestire il club sta diventando più complicato e i problemi economici potrebbero averlo spinto a prendere questa decisione.

Per la prima volta nella sua storia da proprietario del club, il presidente ha dovuto usare i propri fondi per coprire le spese della stagione in corso. Questa situazione potrebbe ripetersi anche nella prossima stagione.

Oltre alla cordata messicana, Cellino aveva incaricato anche uno studio americano di cercare possibili investitori. Attualmente, il presidente del Brescia è impegnato in una serie di trattative per la cessione del club, ma il risultato sportivo sarà un fattore importante, restare in Serie B potrebbe infatti essere decisivo per il futuro della società.





In questo contesto, la partita contro il Palermo rappresenta uno spartiacque importante, soprattutto alla luce dei recenti risultati negativi. Le Rondinelle, infatti, stanno vivendo un periodo complicato anche dal punto di vista dei risultati. Si trovano al dodicesimo posto a quota 30 punti, con solo un punto di vantaggio sulla zona playout. I rosa, invece, cercano la continuità dopo la vittoria in esterna contro il Cosenza per continuare a sperare nei playoff.

PALERMO – BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI