Brescia, Maran: “Il Palermo è arrabbiato, sarà una partita molto complicata”

Rolando Maran, allenatore del Brescia, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara col Palermo. Le ‘Rondinelle’ sono reduci da tre pareggi di fila e non vincono dal 3 febbraio.

“Mi aspetto di incontrare una squadra arrabbiata per l’ultimo risultato, perdere in casa non aiuta – afferma – . Il Palermo è una squadra costruita per andare in Serie A. La situazione di Corini? È difficile entrare in casa d’altri. I rosa cercheranno di ‘sporcarci’ il più possibile, sarà una partita molto complicata. La squadra è carica, ha voglia di scendere in campo, sarà una sfida stimolante”.

Maran parla della situazione della sua squadra: “Ho l’impressione che quando fiutiamo il pericolo ci viene il braccino corto. Dobbiamo migliorare, quando andiamo in svantaggio facciamo sempre cose importanti. Ci vuole più voglia e concretezza. Dal punto di vista fisico non abbiamo avuto grossi intoppi, abbiamo preparato bene la partita”.

Sui singoli, dice: “Borrelli non è nella condizione migliore, non ha i 90 minuti. Cistana è rientrato in gruppo, adesso deve recuperare la condizione; col Palermo sarà convocato, già è positivo”.

LEGGI ANCHE

BRESCIA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

CORINI: “CREDIAMO ANCORA NEL SECONDO POSTO”