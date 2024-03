Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Sassuolo / UFFICIALE

Davide Ballardini è il nuovo allenatore del Sassuolo. La società neroverde ha ufficializzato la firma dell’esperto tecnico: contratto fino a giugno del 2024 con un importante premio in caso di salvezza.

Una nuova missione ‘impossibile’ per Ballardini. L’allenatore proverà a salvare il Sassuolo, che attualmente occupa il terzultimo posto in classifica, a pari punti col Verona quartultimo. La prima gara è in programma proprio contro l’Hellas, il 3 marzo: subito una sfida cruciale.

LA NOTA DEL SASSUOLO

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Davide Ballardini l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024. Con lui entreranno a far parte dello staff della prima squadra i collaboratori Carlo Regno (allenatore in seconda), Nicola Tarroni (collaboratore tecnico), Daniele Caleca (preparatore atletico). La Società ringrazia sentitamente Emiliano Bigica per la disponibilità e la professionalità dimostrata. Il tecnico torna ad allenare la Primavera.

