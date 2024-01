Brescia, serve il sostituto di Cistana: l’idea è Nedelcearu del Palermo

Da una possibile cessione, ad un probabile acquisto. Con l’infortunio di Andrea Cistana, che ancora attende gli esiti degli esami (ma potrebbe esserci uno stop non breve), è cambiato tutto per il Brescia.

All’inizio della sessione di mercato, infatti, sembrava quasi certa la cessione del difensore, che piaceva a squadre ambiziose come Palermo e Sampdoria; mentre in Serie A lo seguiva il Cagliari. Il suo infortunio, arrivato nell’ultime sfida di Modena, ha cambiato tutto. E non c’è stata soltanto la ‘ritirata’ dei club che lo avevano messo nel mirino.

Ora, il Brescia deve coprirsi in difesa. Negli ultimi giorni, diversi giocatori sono stati accostati alla squadra di Maran, ma i più interessanti per la dirigenza sono Leverbe e Nedelcearu. Quest’ultimo, in particolare, ha dimostrato di essere affidabile e soprattutto ha voglia di giocare: a Palermo, però, lo spazio è poco.

I rosanero, infatti, hanno acquistato in estate Lucioni per farlo giocare da titolare. Nedelcearu non ha praticamente messo piede in campo fino a poche settimane fa, quando Lucioni si è fatto male. Ora che però è previsto il rientro, il rumeno potrebbe tornare in panchina. Potrebbe quindi meditare su un cambio di maglia, ma il Palermo preferirebbe comunque tenerlo, dato che nei momenti di emergenza in difesa, è lui il primo ad essere chiamato da Corini.

