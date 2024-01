Sabotaggio in corso: Ibra in tilt | Il Napoli gli ruba il gioiellino

I rossoneri sono stati bruciati sul tempo. La società partenopea mette a segno un colpo da grande squadra: i tifosi sono al settimo cielo.

Sin da quando è ritornato a Milano ma in vesti diverse, Zlatan Ibrahimović ha portato una ventata di freschezza, di grinta e di determinazione che sembrava mancare ai rossoneri. Il tecnico Stefano Pioli, può ritenersi soddisfatto dei primi due colpi messi a segno.

Infatti, durante questa sessione di calciomercato invernale sono giunti Matteo Gabbia e Filippo Terracciano dal Verona. Ora, l’allenatore ha come obiettivo principale quello di occupare saldamente una posizione in Champions League.

Ovviamente non vorrà rinunciare a provare la cavalcata per fermare l’Inter e giocarsi tutte le chances per vincere lo Scudetto. Al momento, anche l’Europa League ha di per sé un’importanza da non escludere.

Per questo motivo i tifosi chiedono a gran voce che possano giungere nuovi innesti affinché la squadra non rimanga sguarnita nei reparti più cruciali del campo. Basti pensare che l’ultima vittoria in campionato per 3-1 contro la Roma è stata convincente e, a tratti, brillante.

I punti saldi del Milan

Nell’immaginario collettivo, l’azione del risultato finale ha avuto come protagonisti il bomber francese Olivier Giroud e il terzino connazionale Theo Hernández. L’assist dell’attaccante e il goal del difensore sono stati architettati in maniera impeccabile, decisa e che ancora oggi fa parlare i tifosi.

Ora però, se si vuole pensare ad un passato recente, quando l’infermeria era strapiena di tesserati, è giusto porre l’attenzione su quelli che possono essere i principali obiettivi rossoneri. Al momento, è ritornato in Lombardia, il portiere Devis Vasquez che era stato ceduto in prestito allo Sheffield Wednesday in Championship. Ovviamente, con Maignan tra i pali, non è quello il reparto su cui lavorare e garantirsi delle prestazioni certe e qualificate nell’immediato futuro.

Popovic destinato al Napoli

Al momento, infatti, sembra che alcuni obiettivi del Milan, siano stati soppiantati in seguito all’inserimento del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ovviamente, non parliamo del terzino Pasquale Mazzocchi che è stato acquistato dai partenopei dalla Salernitana.

Parliamo di un altro giocatore che al momento non può approdare in azzurro in quanto non è libero lo slot per gli extracomunitari. Infatti, secondo quanto riportato tuttomercatoweb.com, i partenopei avrebbero in pugno il giocatore Matija Popovic che poi verrebbe ceduto in prestito al Frosinone di Eusebio Di Francesco. Il classe 2006, sarebbe il centrocampista offensivo giusto per il gioco di Mazzarri.