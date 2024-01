Serie B, ex rosa in vendita: Verre e La Gumina fanno le valigie. Puscas, addio alla A

Valerio Verre pronto a fare le valigie. La Sampdoria ha assoluto bisogno di cedere per poi puntare all’entrate e soprattutto per rispettare il saldo attivo e i vincoli dopo l’omologa del tribunale per i precedenti debiti.

Ecco perché il nome dell’ex Palermo – insieme ad altri – è finito nel tabellone delle partenze. Lo scrive Tuttosport, che racconta dell’interesse dell’attivissima Cremonese per il centrocampista.

Sarebbe addirittura “il nome più caldo in uscita” tra i doriani, si legge sul quotidiano. Ma ci sono anche il palermitano La Gumina e Barreca. Un altro ex Palermo pronto a sbarcare in B, direttamente dal Genoa, è George Puscas. L’ex attaccante rosa vestirà la maglia del Bari.