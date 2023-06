Il Brescia contesta delle irregolarità “su presupposti fattuali e dati numerici gravemente errati e del tutto indimostrati, da cui discende la non fattibilità del piano”.

In particolare si parla di irregolarità riguardanti i diritti televisivi (inferiori di 300 mila euro), ma anche delle operazioni di mercato in entrata (come quella di Canotto) e in uscita e varie sponsorizzazioni e incassi tra botteghino e abbonamenti (“cifre che la Reggina prevede in aumento in vista della stagione 2023/24”).

