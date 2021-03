Un derby sentito, una sfida che può essere decisiva per le sorti della stagione. Il Brindisi ospita il Taranto (capolista del girone H di Serie D) nella 23a giornata di campionato.Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

La partita è in programma domenica 28 marzo alle ore 15.00 e la partita sarà visibile in diretta in chiaro, in tv e in streaming. La partita sarà trasmessa su Antenna Sud 85: sul canale 85 del digitale terrestre, in streaming sul sito (QUI) e sulla pagina Facebook ufficiale dell’emittente (facebook.com/antennasudcanale85).





La partita sarà trasmessa anche dall’emittente pugliese “Studio 100”: sul canale 15 del digitale terrestre in Puglia, su Facebook (facebook.com/studio100radiotelevisione/) e sul sito internet www.studio100.it.

LEGGI ANCHE

SERIE D: PROGRAMMA E RISULTATI

SERIE C, FINE STAGIONE E PLAYOFF VERSO LO SLITTAMENTO