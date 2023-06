MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Matteo Brunori è già carico per la prossima stagione e non vede l’ora di tornare in campo. Il capitano del Palermo, dopo essersi concesso una meritata vacanza in Turchia, è tornato in palestra per prepararsi al meglio in vista del ritiro pre-campionato.

Il capitano, sui social, ha condiviso una storia in cui ‘spinge’ in palestra, aiutato dal personal trainer Mattia Tanci. Il messaggio correlato al video è chiaro: “Testa all’obiettivo“. E il Palermo ha chiaro il proposito per la prossima stagione, quella Serie A che manca da troppo tempo.

Il ritiro del Palermo in Trentino inizia giorno 9 luglio e termina il 4 agosto ma i giocatori hanno già cominciato ad allenarsi singolarmente per arrivare nelle migliori condizioni possibili. L’obiettivo dei rosanero per la prossima stagione è ambizioso, non c’è tempo da perdere.

