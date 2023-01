MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Radja Nainggolan potrebbe tornare a Cagliari dopo l’esperienza in Belgio con l’Anversa, che è terminata a metà novembre quando il centrocampista è stato ‘beccato’ in panchina a fumare e il club ha deciso di “non includere nuovamente Radja nella squadra A”.

Nainggolan potrà lasciare l’Anversa dall’1 febbraio e la dirigenza del Cagliari sta pensando seriamente di riportalo in maglia rossoblù.

Come scrive ‘Gianlucadimarzio.com’, il ritorno di Nainggolan “è una reale possibilità”. L’ultima esperienza in Italia del centrocampista era stata proprio in Sardegna, nella stagione 2020/21, quando ha giocato 22 gare e segnato 1 gol. E proprio a Cagliari era partita la sua carriera, nel 2009.