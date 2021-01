Marcatori: 25′ p.t. Zielinski (N), 15′ s.t. Joao Pedro (C), 12′ s.t. Zielinski (N), 29′ s.t. Lozano (N), 41′ s.t. Insigne (N) – Al 20′ s.t. espulso Lykogiannis (C)

–

Il Napoli prende le misure al Cagliari ed espugna la Sardegna Arena. primo tempo è quasi tutto di marca partenopea e la formazione di Gattuso la sblocca al 25′ con Zielinski. Il Napoli crea tanto ma all’intervallo non va oltre lo 0-1 e ad inizio ripresa è il Cagliari a tentare la reazione e a trovare il gol del pari con Joao Pedro. Ma è un gol che illude: giocata spettacolare di Zielinski e ospiti di nuovo in vantaggio. E dopo l’espulsione di Lykogiannis, la formazione sarda affonda: il Napoli la chiude in largo anticipo con il tris firmato Lozano. Nel finale spazio anche per il poker di Insigne su rigore.





CAGLIARI: Cragno 5,5; Zappa 5,5, Walukiewicz 5, Ceppitelli 5, Lykogiannis 3,5; Marin 5, Nandez 5,5; Gaston Pereiro 5,5 (dal 11′ s.t. Tramoni 6), Joao Pedro 7 (dal 38′ s.t. Caligara 5), Sottil 5 (23′ s.t. Tripaldelli 5,5); Simeone 5 (dal 38′ s.t. Pavoletti s.v.).

NAPOLI: Ospina 6; Di Lorenzo 6,5, Maksimovic 5,5, Manolas 6 (dal 42′ s.t. Rrahmani s.v.), Mario Rui 5,5 (dal 42′ s.t. Ghoulam s.v.); Bakayoko 6 (dal 42′ s.t. Lobotka s.v.), Fabian Ruiz 6,5; Lozano 7, Zielinski 8 (dal 32′ s.t. Elmas 6), Insigne 7; Petagna 6,5 (dal 32′ s.t. Politano 6).

I MIGLIORI

Zielinski: Moto perpetuo, letteralmente ovunque. Puntuale negli inserimenti, letale dalla distanza. Il valore aggiunto del centrocampo del Napoli. Il secondo gol? Da applausi.

Lozano: Una spina nel fianco della difesa del Cagliari. Bella prestazione condita con il gol che di fatto chiude la gara: due volte manca il bersaglio; alla terza opportunità non sbaglia.

Insigne: Regista aggiunto della squadra, gestisce tanti palloni nella fase di costruzione. Inizia al meglio il 2021 trovando anche la marcatura su rigore.

I PEGGIORI

Sottil: Prestazione deludente. Pochi spunti in attacco (con errori anche piuttosto banali) mentre in fase difensiva – a supporto di Lykogiannis – mostra i suoi limiti.

Lykogiannis: Partita disastrosa. Si vede poco in fase offensivo e soffre terribilmente la velocità di Lozano: nel primo tempo si fa ammonire; nella ripresa abbocca al movimento di Lozano e completa la frittata rimediando l’espulsione.

LEGGI ANCHE

SERIE A, I RISULTATI DELLA 15A GIORNATA

LE PAGELLE DI INTER – CROTONE