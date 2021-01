Il Milan non molla il primo posto. La squadra di Pioli vince una partita complicatissima contro un ottimo Benevento e mantiene la vetta della classifica, dimostrando ancora una volta di essere più forte delle difficoltà. Ottava vittoria consecutiva per l’Inter, che soffre nel primo tempo ma finisce per fare 6 gol al Crotone e continua l’inseguimento ai rossoneri. Prova a restare a contatto anche la Juventus, che pur rimanendo lontano dalla vetta torna a vincere contro l’Udinese.

Comincia alla grande il 2021 dell’Atalanta, che passeggia contro il Sassuolo e vince 5 – 1. Super prestazione di Zapata, che con la doppietta realizzata si porta a quota 12 gol contro i neroverdi, suo bersaglio preferito. Torna al successo il Napoli dopo quattro giornate. La squadra di Gattuso supera il Cagliari grazie ad un maestoso Zielinski e si piazza al quarto posto, a due punti dalla Roma e con una partita da recuperare. Il Genoa blocca la Lazio grazie all’uomo del momento Mattia Destro, quattro gol nelle ultime quattro. Torna a respirare fuori dalla zona retrocessione il Torino grazie alle reti di Singo, Gojak e Izzo, al secondo gol consecutivo.





I RISULTATI

Inter – Crotone: FINALE 6 – 2 Marcatori: 12′ p.t. Zanellato (C), 20′ p.t. Martinez (I), 31′ p.t. autogol Marrone (I), 36′ p.t. Golemic (C) su rigore, 12′ s.t. Martinez (I), 19′ s.t. Lukaku (I), 32′ s.t. Martinez (I), 42′ s.t. Hakimi (I)

Atalanta – Sassuolo: FINALE 5 – 1 Marcatori: 11′ p.t. Zapata (A), 45′ p.t. Pessina (A), 4′ s.t. Zapata (A), 12′ s.t. Gosens (A), 23′ s.t. Muriel (A), 30′ s.t. Chiriches (S)

Cagliari – Napoli: FINALE 1 – 4 Marcatori: 25′ p.t. Zielinski (N), 15′ s.t. Joao Pedro (C), 17′ s.t. Zielinski (N), 29′ s.t. Lozano (N), 41′ s.t. Insigne (N) su rigore. Al 20′ s.t. Lykogiannis (C) è stato espulso

Fiorentina – Bologna: FINALE 0 – 0

Genoa – Lazio: FINALE 1 – 1 Marcatori: 15′ p.t. Immobile (L), 13′ s.t. Destro (G)

Parma – Torino: FINALE 0 – 3 Marcatori: 8′ p.t. Singo (T), 44′ s.t. Izzo (T), 45+5′ s.t. Gojak (T)

Roma – Sampdoria: FINALE 1 – 0 Marcatori: 28′ s.t. Dzeko (R)

Spezia – Verona: FINALE 0 – 1 Marcatori: 30′ s.t. Zaccagni (V). Al 23′ s.t. Chabot (S) è stato espulso

Benevento – Milan: FINALE 0 – 2 Marcatori: 15′ p.t. Kessié (M) su rigore; 4′ s.t. Leão (M). Al 33′ p.t. espulso Tonali (M). Al 16′ s.t. Caprari (B) ha sbagliato un rigore

Juventus – Udinese: FINALE 4 – 1 Marcatori: 31′ p.t. Ronaldo (J), 4′ s.t. Chiesa (J), 25′ s.t. Ronaldo (J), 45′ s.t. Zeegelaar (U), 48′ s.t. Dybala (J)

