GdS – “Tre centravanti per… 3 gol: il Palermo aspetta i bomber”

Le punte centrali del Palermo hanno numeri tra i peggiori della serie B in quanto a rendimento casalingo. Questo il tema affrontato dal Giornale di Sicilia che analizza la situazione legata ai gol.

Solo il Cittadella ha numeri interni peggiori del Palermo, con una sola rete realizzata. I rosa vengono subito dopo e sono a quota quattro. Henry con due è il più prolifico tra i centrali, poi Brunori a uno su rigore.

Ancora a zero, invece, Le Douaron che Dionisi inquadra come centravanti al pari dell’altro francese, riservando la terza scelta come terminale d’attacco al capitano ormai fuori dai radar.





“Al Palermo serve una svolta sottoporta e dovranno essere loro, Henry, Le Douaron o Brunori, a cambiare la stagione rosanero da anonima a… Esaltante”, si legge.