Mateju: “Il Palermo è il passato. Sarà una gara diversa, ma non sarò nervoso”

Aleš Mateju non ha lasciato un bel ricordo durante la sua esperienza al Palermo. Il difensore è però un pilastro dello Spezia che domenica affronterà la squadra di Dionisi al “Barbera”. In un’intervista per “La Nazione”, Mateju ha parlato delle sensazioni in vista di una gara molto importante.

“Il Palermo è il passato, ora sto bene a Spezia – afferma – . Sarà una gara diversa rispetto alle altre, ma non sarò nervoso. Penso piuttosto che sarà una partita difficilissima, in uno stadio pieno e molto caldo. Ma noi ora possiamo guardare un po’ più in alto e iniziare a sognare con i nostri tifosi, anche se il campionato è lungo. L’obiettivo era la salvezza, ora sta cambiando e possiamo coltivare i nostri desideri”.

Mateju parla dell’ottimo momento della squadra: “Qui non ci sono giocatori che si credono fenomeni, ma remiamo tutti nella solita direzione e pensiamo solo al bene della squadra. Non vedo musi lunghi se qualcuno non gioca. D’Angelo è preparatissimo, un grande allenatore e una bravissima persona”.





