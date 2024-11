Serie B, si accende il mercato degli attaccanti: il Pisa ‘sogna’ Lapadula

Il Pisa sogna in grande non solo sul campo ma anche sul mercato. La squadra toscana avrebbe sondato il terreno per Gianluca Lapadula, grande obiettivo per la finestra di mercato invernale. L’attaccante ritroverebbe in panchina Filippo Inzaghi, i due hanno condiviso l’esperienza al Benevento nel 2020.

Il Pisa, attualmente terzo in classifica a un solo punto dal Sassuolo capolista, potrebbe puntare su un centravanti del calibro di Lapadula per alzare ulteriormente l’asticella e inseguire il sogno della promozione diretta. L’attaccante, che ha sempre dimostrato di essere decisivo in Serie B, rappresenterebbe un rinforzo ideale per i toscani nella fase cruciale della stagione.

Il mercato invernale promette di essere particolarmente vivace sul fronte degli attaccanti, con diversi club di Serie A e B alla ricerca di rinforzi decisivi per affrontare la seconda parte della stagione. Tra infortuni, prestazioni sotto le aspettative e ambizioni di alta classifica, il mercato delle punte potrebbe vedere movimenti significativi.





É il caso anche di Matteo Brunori, che non sta vivendo un periodo roseo con il Palermo. L’attaccante è ormai prossimo a trovare una nuova destinazione. Sulle tracce del centravanti ci sono Salernitana e Sampdoria.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SPEZIA, L’ARBITRO DEL MATCH