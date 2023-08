MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un esordio al cardiopalma per Cagliari e Palermo in Coppa Italia. Vince la squadra di Ranieri 2 – 1 e succede tutto nei supplementari: prima la sblocca Dossena, poi nel recupero finale arrivano i gol di Soleri (121esimo) e Di Pardo (123esimo). Termina il cammino dei rosanero, mentre il Cagliari andrà a sfidare l’Udinese ai sedicesimi.

19′ s.t.s. – FINE PARTITA: 2-1 PER IL CAGLIARI

18′ s.t.s. – GOL DEL CAGLIARI. Clamoroso: Di Pardo segna il 2-1 al 123esimo minuto, inserendosi sul cross deviato di Luvumbo. La palla finisce appena sotto la traversa e Pigliacelli non riesce a respingere.

16′ s.t.s. . GOL DEL PALERMO. Soleri fa sognare i rosanero: stacco di testa sul corner di Mancuso e palla schiacciata all’angolino.

15′ s.t.s. – Entra Goldaniga per Zappa.

15′ s.t.s. – Due minuti di recupero

11′ s.t.s. – Cross di Segre e Mancuso anticipa tutti di testa, ma il tiro è troppo stretto sul primo palo e non inquadra la porta. Era una buona chance.

6′ s.t.s. – Il Cagliari tiene palla e fa passare i minuti. Il Palermo, ora, è davvero stanco.

3′ s.t.s. – Ci prova ancora il Cagliari, che per poco non arriva il tiro in area con Luvumbo.

ORE 23.35 – INIZIA IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

17′ p.t.s. – Fine primo tempo supplementare.

15′ p.t.s. – Due minuti di recupero.

14′ p.t.s. – Crampi per Brunori, che lascia il campo a Soleri.

10′ p.t.s. – GOL DEL CAGLIARI. Su calcio d’angolo, Dossena sblocca la partita con un colpo di testa forte e ravvicinato, che piega la mano di Pigliacelli.

9′ p.t.s. – Occasione Cagliari: cross basso di Di Pardo e Viola tira di esterno mancino, ma trova il grande riflesso di Pigliacelli.

7′ p.t.s. – Lucioni recupera il pallone e ha ancora la forza di far ripartire l’azione: Saric avanza ma poi sbaglia l’imbucata decisiva per Brunori.

3′ p.t.s. – Stop e tiro al volo di Mancuso in area, che però non inquadra la porta calciando un metro alto. Rimane il bel gesto tecnico dell’attaccante.

ORE 23.15 – INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE: nel Palermo entra Damiani, esce Gomes.

Finiscono i tempi regolamentari di una partita ricca di intensità. È 0 – 0 fra Cagliari e Palermo, che attaccano fino alla fine ma non riescono a trovare il gol: si andrà ai tempi supplementari per provare a sbloccare la partita.

50′ s.t. – Si va ai supplementari: 0-0 dopo i tempi regolamentari.

49′ s.t. – Occasione pazzesca per Mancuso, che si ritrova la palla giusta in area e calcia a pochi metri dalla porta, ma il tiro finisce a lato.

45′ s.t. – Quattro minuti di recupero.

44′ s.t. – Brunori ancora bene nel prendere posizione: Dossena lo tampona e si prende il cartellino giallo.

41′ s.t. – Cross basso di Saric, Brunori prova a girarla di prima col mancino ma dà poca forza e Radunovic blocca.

39′ s.t. – Cambi offensivi per il Cagliari: fuori Makoumbou, Pavoletti e Oristanio; dentro Viola, Shomurodov e Di Pardo.

36′ s.t. – Contropiede Saric-Brunori: l’attaccante prova a rientrare sul destro a giro ma viene murato ancora.

34′ s.t. – Altra occasione Palermo: Marconi prolunga il corner di testa e per un soffio non ci arriva Lucioni.

33′ s.t. – Potenziale occasione per il Palermo: Brunori si ritrova la palla al limite dell’area ma perde un po’ di tempo a calciare e si fa rimpallare da un difensore.

30′ s.t. – Ultimo slot di cambi usato da Corini: entra Segre per Vasic. E adesso Valente va a sinistra; a destra c’è proprio Segre.

28′ s.t. – Saric si fa scappare Oristanio a centrocampo: Vasic lo stende e si prende l’ammonizione.

27′ s.t. – Palermo con un 4-4-2: a destra c’è Valente; a sinistra Saric. Davanti Mancuso e Brunori.

26′ s.t. – Riprende il gioco.

25′ s.t. – Cooling break.

25′ s.t. – Il Palermo cambia gli esterni: dentro Valente e Mancuso; fuori Di Mariano e Insigne.

24′ s.t. – Il Palermo appare un po’ provato fisicamente: ora è il Cagliari che spinge e i rosa soffrono.

19′ s.t. – Nel Palermo esce uno stanco Stulac ed entra Saric.

16′ s.t. – Ora un po’ meglio il Cagliari, che sfrutta qualche indecisione del Palermo in mezzo al campo.

13′ s.t. – Altra occasione per il Palermo, che va al tiro in area con Insigne: la conclusione è un po’ debole e viene murata.

12′ s.t. – Cambi nel Cagliari: fuori Azzi e Nandez, dentro Luvumbo e Deiola.

11′ s.t. – Prima buona giocata di Insigne, che rientra sul sinistro e cross per Vasic, che si inserisce e ‘spizza’ di testa: la palla finisce di poco a lato del palo.

8′ s.t. – Si abbassa il ritmo: più possesso in mezzo al campo e qualche errore in più.

5′ s.t. – Buona chance per Brunori, che tenta il tiro dalla trequarti: la difesa avversaria respinge in corner.

1′ s.t. – Si riparte praticamente con lo stesso copione del primo tempo: il Cagliari cerca tantissimo la palla alta in mezzo; il Palermo prova a palleggiare dal basso.

ORE 22.22 – INIZIA IL SECONDO TEMPO

Zero a zero ma è un bel primo tempo fra Cagliari e Palermo. Occasioni da una parte e dell’altra: la più clamorosa è quella di Pavoletti su rigore, che è stato respinto da Pigliacelli (e sulla ribattuta c’è stato un salvataggio provvidenziale di Lucioni). Il Cagliari, poi, ci ha provato con i cross. Bene in attacco il Palermo, con un paio di lampi di Brunori e gli inserimenti di Vasic; per i rosa, però, la solita sofferenza sulle palle alte.

51′ p.t. – FINE PRIMO TEMPO.

48′ p.t. – Gesto tecnico pazzesco di Vasic, che da una verticalizzazione alta di Stulac riesce e girare verso la porta al volo: Radunovic è ancora pronto a respinge.

46′ p.t. – Bellissimo tiro a giro da fuori area di Gomes, che costringe Radunovic a una parata difficilissima: la conclusione sarebbe finita sotto l’incrocio.

45′ p.t. – Sei minuti di recupero

43′ p.t. – Gomitata di Pavoletti a Lucioni, che perde sangue dallo zigomo. Rientra, però, il difensore rosanero (con turbante in testa).

40′ p.t. – Cresce il Palermo, che si riaffaccia nell’area avversaria. Da una palla alta, Stulac prova il tiro-cross e per poco non trova la deviazione di Marconi.

36′ p.t. – Ancora palla in area per Brunori, che riesce a rimetterla in mezzo ma non trova Insigne.

32′ p.t. – Ammonito pure Oristanio: fallo su Vasic.

28′ p.t. – Ora il Cagliari ha in mano la partita: continua la serie di cross e il Palermo soffre in area contro Pavoletti e gli inserimenti di Azzi.

27′ p.t. – Si riparte.

25′ p.t. – Cooling break.

23′ p.t. – RIGORE PARATO. Pigliacelli respinge il rigore di Pavoletti, che calcia debole e a mezza altezza. Clamoroso quello che succede dopo: Lucioni si tuffa e salva sulla ribattuta di Pavoletti, aiutandosi col palo e respingendo in corner.

22′ p.t. – E c’è rigore per il Cagliari. Tira Pavoletti.

20′ p.t. – Check per un tocco di mano di Mateju in area.

17′ p.t. – Buona occasione per il Cagliari con Oristanio, che calcia di prima dall’interno dell’area un pallone vagante ma tira alto.

15′ p.t. – L’attacco del Cagliari passa dai cross per Pavoletti, che viene marcato da Marconi in area.

11′ p.t. – Ammonito già Gomes, che stende Nandez a centrocampo.

6′ p.t. – Ritmi alti, ci prova anche il Cagliari, che conquista corner dopo un intervento provvidenziale di Marconi. Dal cross, i rossoblu riescono a trovare il tiro di testa con Dossena, ma la palla finisce alta.

4′ p.t. – Brunori sfiora un gol bellissimo: riceve in area spalle alla porta, si gira in dribbling e tira forte col destro, costringendo Radunovic ad una parata complicatissima in tuffo.

2′ p.t. – Avvio offensivo del Palermo, che con Stulac batte una punizione dalla trequarti e un corner, ma il Cagliari riesce a respingere.

1′ p.t. – Palermo col 4-3-3, ma Vasic si stacca e tende a farsi trovare in verticale molto alto, quasi allineato con Brunori.

ORE 21.15 – INIZIA LA PARTITA

ORE 21.14 – Primo possesso per il Palermo, che attacca da sinistra verso destra.

ORE 21.12 – Circa 13.000 persone alla ‘Unipol Domus Arena’.

ORE 21.10 – Squadre in campo: Cagliari in maglia rossoblu e pantaloncini blu; Palermo col completino bianco e la striscia azzurra.

ORE 21.05 – Giocatori negli spogliatoi: fra poco l’ingresso in campo per l’inizio del match.

ORE 20.50 – Nel pre-gara del match, ai microfoni di Mediaset, i direttori sportivi dei due club – Bonato e Rinaudo – hanno parlato della trattativa per Prati, conteso sia da Cagliari che Palermo –> QUI le loro dichiarazioni.

ORE 20.40 – Via al riscaldamento per Cagliari e Palermo. Fra poco più di mezz’ora il calcio d’inizio.

ORE 20.25 – Sopralluogo dei rosa alla ‘Unipol Domus Arena’. A breve inizierà il riscaldamento.

Prima gara ufficiale per il Palermo di Corini, che fa il suo esordio contro il Cagliari nei trentaduesimi di Coppa Italia alla ‘Unipol Domus Arena’.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle ore 21.15)

CAGLIARI (4-4-2): 1 Radunovic; 28 Zappa, 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello; 8 Nandez, 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 37 Azzi; 19 Oristanio, 30 Pavoletti (cap.).

A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 10 Viola,14 Deiola, 15 Altare, 21 Jankto, 23 Lella, 24 Capradossi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo.

Allenatore: Ranieri.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 37 Mateju, 5 Lucioni, 15 Marconi, 32 Ceccaroni; 20 Vasic, 6 Stulac, 4 Gomes; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 7 Mancuso, 8 Segre, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 23 Saric, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente.

Allenatore: Corini.

Arbitro: Marinelli (Tivoli).

Assistenti: Massara (Reggio Calabria) – Catallo (Frosinone).

Quarto Ufficiale: Cherchi (Carbonia).

VAR: Nasca (Bari).

AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

LEGGI ANCHE

PALERMO, LA SQUADRA È ANCORA INCOMPLETA

CORINI: “CAGLIARI BANCO DI PROVA IMPORTANTE”