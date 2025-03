Cagni: “Il Palermo ha l’obbligo di qualificarsi ai playoff, non può fallire”

Gigi Cagni, ex allenatore di Brescia e Sampdoria tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato degli sviluppi del campionato, in particolare sulla situazione negativa del Palermo, sconfitto dalla Cremonese dopo una clamorosa rimonta.

“Il Palermo ha l’obbligo di qualificarsi ai playoff per mille motivi: ha un allenatore vincente, buoni giocatori, uno stadio eccezionale e un pubblico fantastico. Non può fallire. Lo stesso vale per la Cremonese e il Bari. Una grande sorpresa è il Catanzaro, mentre le delusioni sono Samp, Salernitana e il ‘mio’ Brescia”, afferma.

Cagni poi aggiunge riguardo ai playoff: “Bisogna arrivarci in certe condizioni e la qualità pagherà: su questo non ci piove. Certo, i playoff vanno giocati, però il distacco di punti tra Spezia e Cremonese qualcosa vorrà pur dire. Detto ciò, è difficile fare previsioni nel contesto di un campionato in cui, Sassuolo a parte, le qualità sono decisamente minime”.





