La capolista del girone C Aci S.Antonio ospita il Villafranca in questa settima giornata del girone C di Promozione. L’Acicatena nel frattempo vince in trasferta a Giardini Naxos, mentre Mascalucia perde in anticipo a Misterbianco. Lo Sporting Taormina vince in trasferta mentre il Carlentini batte lo Sporting Viagrande.

Sabato 20 ottobre 2018

Città di Misterbianco – Città di Mascalucia: FINALE 3 – 2

Giardini Naxos – Acicatena Calcio 1973: FINALE 1 – 2

Ciclope Bronte – F.C. Motta: FINALE 3 – 0

Domenica 21 ottobre 2018

Academy San Filippo – Gescal: FINALE 1 – 1

Aci S.Antonio Calcio – Villafranca Messana 1966: FINALE 0 – 0

Carlentini Calcio – Sporting Viagrande: FINALE 3 – 1

Città di Torregrotta – Sporting Taormina: FINALE 3 – 4

Sporting Pedara – Atletico Fiumefreddo: FINALE 1 – 0