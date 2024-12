Palermo – Spezia, la diretta testuale del match / LIVE

ORE 14.47 – “Noi vogliamo gente che lotta, vogliamo sangue e sudore”. Un coro chiaro e diretto della Curva Nord durante il riscaldamento.

Gara delicatissima per il Palermo. I rosa sono reduci dal pari contro la Sampdoria e affrontano lo Spezia, secondo in classifica e imbattuto in campionato. A partire dalle ore 15, la diretta testuale del match su Stadionews.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio alle 15)

PALERMO (4-3-3): 1 Desplanches; 23 Diakité, 4 Baniya, 43 Nikolaou, 32 Ceccaroni; 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 26 Verre; 11 Insigne, 20 Henry, 17 Di Francesco.





A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 9 Brunori, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda.

Allenatore: Dionisi.

SPEZIA (3-5-2): 66 Gori; 2 Wisniewski, 55 Hristov (C), 37 Mateju; 7 Elia, 8 Nagy, 5 S. Esposito, 29 Cassata, 32 Vignali; 9 P. Esposito, 27 Soleri.

A disposizione: 22 Crespi, 4 Ferrer, 6 Degli Innocenti, 11 Falcinelli, 13 Reca, 17 Colak, 20 Di Serio, 25 Bandinelli, 31 Aurelio, 36 Candelari, 65 Giorgeschi, 77 Bertola.

Allenatore: D’Angelo.

ARBITRO: Prontera (Bologna).

AA1: Rossi (Rovigo).

AA2: Trinchieri (Milano).

IV UFFICIALE: Diop (Treviglio).

VAR: Di Martino (Teramo).

AVAR: Longo (Paola).

