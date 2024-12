Fiorentina – Inter sospesa: ecco perché

Fiorentina – Inter sospesa. La gara di Serie A è stata temporaneamente interrotta al minuto 16 del primo tempo per un problema di salute accorso a Edoardo Bove.

Il giocatore della Fiorentina si è accasciato a terra ed è subito entrata in campo la barella. Palpabile la preoccupazione dei compagni e degli avversari, lo stadio si è ammutolito. Tutti col fiato sospeso, mentre il giocatore veniva trasportato nell’ambulanza.

Bove si stava allacciando la scarpetta e all’improvviso si è accasciato a terra. Non si conoscono i dettagli del problema di salute, ma tutti i compagni erano in lacrime. La partita è stata ufficialmente sospesa per emergenza medica.





Le squadre sono rientrate negli spogliatoi in attesa di una decisione ufficiale. La Lega Serie A ha annunciato il rinvio della partita a data da destinarsi.