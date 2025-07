Calciomercato, al via la sessione estiva: le date e tutte le info

Il calciomercato estivo ha ufficialmente preso il via oggi, martedì primo luglio. Da questa data i club italiani possono depositare i contratti presso le leghe e rendere ufficiali acquisti e cessioni. La sessione durerà per due mesi, con la chiusura fissata alle ore 20.00 di lunedì primo settembre. Si apre quindi un periodo molto atteso da tifosi e addetti ai lavori, in cui le società lavorano per rinforzare le rose in vista della nuova stagione.

Guida al calciomercato estivo 2025/26: come funziona e cosa sapere

Ma come funziona il calciomercato? Il calciomercato è il periodo ufficiale in cui i club possono trasferire giocatori, registrando nuovi contratti o cedendo atleti già tesserati ad altre squadre. I trasferimenti possono avvenire in varie forme: a titolo definitivo, in prestito, con diritto o obbligo di riscatto. Ogni operazione deve essere formalizzata attraverso il deposito dei documenti presso le autorità competenti (come la FIGC in Italia), che ne certificano la regolarità.

Durante questa finestra estiva si susseguiranno trattative, voci, accordi e ufficialità. Le squadre si muovono con l’obiettivo di rafforzare i propri organici, cercando i profili giusti per affrontare le sfide della nuova stagione. Tra strategie di mercato, colpi last-minute e sorprese, i prossimi mesi saranno intensi e ricchi di aggiornamenti: il calciomercato è, a tutti gli effetti, un secondo campionato fuori dal campo.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO RIFÀ IL LOOK SULLE FASCE