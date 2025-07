Palermo, ufficiale il programma delle amichevoli: sei test in ritiro

Il Palermo ha reso noto il calendario completo delle amichevoli che accompagneranno il ritiro estivo in Valle d’Aosta, in programma dal 13 luglio al 1° agosto. Tutti i test si svolgeranno allo stadio “Brunod” di Châtillon, che ospiterà anche le sedute di allenamento della squadra guidata da Filippo Inzaghi.

Il primo impegno è fissato per mercoledì 17 luglio, una sgambata contro una selezione locale valdostana. Il secondo test sarà sabato 20 luglio, contro il Paradiso, formazione della terza divisione svizzera. Entrambe le partite inizieranno alle ore 17.30.

Test progressivi per rodare la squadra

Il percorso di preparazione proseguirà mercoledì 24 luglio con la sfida al Sondrio, club di Serie D, e sabato 27 luglio contro il Bra, formazione piemontese che milita in Serie C. Il ciclo di amichevoli si concluderà martedì 30 luglio contro l’Annecy, squadra della Ligue 2 francese reduce dal sesto posto in campionato.

Un programma intenso, costruito per alzare progressivamente il livello degli avversari e testare il gruppo sotto il profilo atletico e tattico, in vista dei primi impegni ufficiali di agosto.





Il programma delle amichevoli

17 luglio, ore 17.30 – Palermo FC vs Rappresentativa Locale Valle d’Aosta;

20 luglio, ore 17.30 – Palermo FC vs FC Paradiso (Promotion League, terza divisione svizzera);

24 luglio, ore 18.00 – Palermo FC vs Nuova Sondrio Calcio (Serie D);

27 luglio, ore 17.30 – Palermo FC vs AC Bra (Serie C);

30 luglio, ore 17.30 – Palermo FC vs FC Annecy (Ligue 2, seconda divisione francese)

