Il mercato della Serie B si muove con il Venezia che ha chiuso una buona operazione. Dalla Lazio, infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, arriva Cristiano Lombardi, esterno offensivo classe 1995.

18 presenze in Serie A con il club biancoceleste nel campionato 2016-2017 e un gol, all’esordio contro l’Atalanta; nella passata stagione il trasferimento in prestito al Benevento, sempre in Serie A, con cui ha collezionato 17 presenze e due assist. Adesso il passaggio al Venezia, in prestito sino al termine della stagione.

