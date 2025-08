“Calciomercato LIVE” torna mercoledì alle 21.15 sul sito e su Facebook

Torna “Calciomercato LIVE“, la trasmissione dedicata al Palermo, condotta da Guido Monastra, con Roberto Parisi. Occhio all’orario, perché stavolta si andrà in onda alle 21.15 per esigenze di cronaca. Nel pomeriggio, infatti, il Palermo sarà impegnato a Torretta in una amichevole contro l’Athletic Club e sarà dunque l’occasione migliore per parlare dei progressi di entrambe le squadre.

Confermatissima, invece, la location: si ritorna alla pizzeria “La Braciera in Villa”, all’interno di Villa del Gattopardo, in via dei Quartieri. Confermatissimo anche il tenore leggero e scanzonato del format (ci sarà ancora la grafica computerizzata anni 30?) a cui potrete contribuire con i vostri commenti (possibilmente ironici) e le domande sulle ultime notizie di calciomercato.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Stadionews e sarà visibile anche attraverso il sito, grazie all’articolo che verrà pubblicato in apertura. Non mancheranno gli approfondimenti tattici alla luce di quanto avvenuto nelle tre settimane di ritiro in Valle d’Aosta.





“Calciomercato LIVE – annuncia il direttore Monastra – avrà una durata compresa tra i 15 e i 75 minuti, dipenderà dagli ascoltatori: se saranno tanti, se vorranno divertirsi con noi, e visto l’orario di inizio dipenderà anche da quante birre verranno consumate, perché a quell’ora potrei anche addormentarmi”.

Vi aspettiamo alle 21.15 sulla pagina Facebook di Stadionews per una serata all’insegna del calciomercato rosanero, e non solo.