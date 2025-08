Catania, presentata la prima maglia per la stagione 2025/26 / FOTO

Il Catania presenta il kit home 2025/26 : il club etneo ha pubblicato sui canali social le foto con la maglia che i calciatori indosseranno per le partite casalinghe e che rappresentano i colori sociali, il rosso e l’azzurro.

La maglia è il Catania che ritorna a casa dopo un lungo viaggio, in questo lunedì assolato e promettente: come l’alba, nell’essenza è per sempre uguale e nell’aspetto sorge sempre diversa, offrendo sfumature differenti alla sensibilità di ognuno ma suscitando un’emozione immutabile che accomuna.