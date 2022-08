MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Federico Barba resta nel mirino del Palermo, in attesa di notizie. Nonostante l’iniziale “muro” del Benevento per il giocatore, i contatti per un possibile trasferimento in Sicilia proseguono con l’obiettivo di trovare un’intesa.

Il difensore mancino (seguito a più riprese anche dal Cagliari) è in scadenza di contratto e di fatto ha già dato il sostanziale gradimento per un trasferimento presso il club rosanero: le prossime ore potrebbero essere decisive per definire un’operazione per rinforzare la zona sinistra della difesa, visto che oltre al ruolo naturale di centrale può adattarsi anche da terzino sinistro.

Barba (28 anni, originario di Roma) è reduce da due stagioni con la maglia del Benevento: dopo la formazione nel settore giovanile della Roma e l’esperienza all’Empoli ha giocato più volte all’estero in prestito (Stoccarda, Sporting Gijon e Valladolid).

