Calciomercato, Salvatore Esposito può lasciare lo Spezia: la richiesta del club

Salvatore Esposito è senza dubbio uno dei nomi più caldi del mercato di Serie B – e non solo -. Il centrocampista dello Spezia è reduce da una stagione straordinaria per un mediano, con 7 gol e 9 assist all’attivo nella sua prima vera annata da protagonista. Numeri che parlano da soli e che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di numerosi club, anche oltre i confini italiani.

Facendo un passo alla volta: dopo l’inaspettata eliminazione nella finale playoff contro la Cremonese, lo Spezia potrebbe essere arrivato al capolinea di un ciclo. In casa ligure si profila una vera e propria rivoluzione, che potrebbe partire dalla panchina — con il futuro di D’Angelo in bilico — per poi coinvolgere anche diversi giocatori, tra cui Elia, Aurelio e Pio Esposito, già finiti nel mirino di vari club.

Tra i profili più seguiti c’è anche Salvatore Esposito, fratello di Pio e classe 2000. Il suo piede destro, particolarmente pericoloso sui calci piazzati, ha attirato l’interesse di diverse squadre, non solo in Serie B. Su di lui si sono mossi il Besiktas, quarto nell’ultima stagione in Turchia, e il Bologna di Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia e qualificato alla prossima Europa League





Qualche giorno fa, Esposito era stato accostato anche al Palermo, ma al momento non risultano trattative concrete. Secondo quanto riporta “La Nazione”, lo Spezia, comunque, non intende cederlo per meno di 5 milioni, cifra simbolica ma inevitabile dopo l’exploit dell’ex Spal e Chievo. La sensazione è che si parlerà di lui per tutta l’estate e solo nelle prossime settimane si potranno avere più dettagli sul suo futuro.

LEGGI ANCHE

PALERMO, RITIRO IN VALLE D’AOSTA