Calciomercato Serie B: colpo in mediana per la Sampdoria. C’è la fila per Antonucci.

Proseguono senza sosta le trattative di mercato per i club di Serie B. A meno di tre settimane dal via del campionato, molte squadre sono al lavoro per rafforzare la rosa e presentarsi al meglio ai nastri di partenza.

Tra queste c’è la Sampdoria, pronta a chiudere un colpo di spessore ed esperienza a centrocampo. Secondo quanto riportato da Footmercato, i blucerchiati sarebbero vicini all’accordo con Jordan Ferri.

Il regista francese vanta oltre 350 presenze in Ligue 1 e ha collezionato 27 presenze e 2 assist nell’ultima stagione al Montpellier, nonostante la retrocessione in Ligue 2. La trattativa potrebbe concludersi già la prossima settimana.





Intanto Mirko Antonucci, esterno offensivo dello Spezia, è al centro dell’attenzione di diversi club, sia italiani che esteri. In Serie B, su di lui ci sono Sampdoria, Bari e Pescara, ma anche il Sivasspor si sta muovendo con decisione: secondo quanto raccontato da TMW, il club turco sarebbe infatti pronto a fare un’offerta concreta per assicurarsi il giocatore.

