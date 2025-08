Palermo – Manchester City, c’è la diretta: ecco dove

È arrivata la notizia che tutti i tifosi rosanero attendevano: l’amichevole di lusso tra Palermo e Manchester City, in programma sabato 9 agosto alle ore 21 allo stadio “Renzo Barbera”, sarà trasmessa in diretta su Sky.

L’attesissima partita sarà visibile sul canale 202 dell’emittente satellitare. Anche se manca ancora l’annuncio ufficiale da parte del club, è ormai certo che il match sarà disponibile anche in Italia, dato che risulta già nella programmazione. In un primo momento, infatti, sembrava che la diretta fosse riservata esclusivamente alla piattaforma City+, non accessibile nel nostro Paese.

Per vedere l’incontro su Sky o in streaming tramite Sky Go, sarà necessario disporre di un abbonamento attivo. La buona notizia è che molti tra coloro che non riusciranno ad essere tra i 35.000 spettatori previsti allo stadio, potranno comunque seguire l’evento. I posti alla “Favorita” sono quasi esauriti, e il sold-out è ormai scontato.