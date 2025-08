Avellino – Picerno in diretta tv e streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole

Torna in campo l’Avellino per la preparazione estiva: domenica 3 agosto 2025, i biancoverdi affronteranno il Picerno in un’amichevole che si preannuncia interessante per testare forma fisica e soluzioni tattiche in vista della nuova stagione di Serie C.

📍 La partita si giocherà allo Stadio Guido Basile di Montella (AV) con calcio d’inizio fissato per le ore 17:30. I tifosi potranno seguire l’incontro in diretta gratuita, sia in tv che online. Ecco tutti i dettagli. 👇

🗓 Quando si gioca Avellino – Picerno?

•📅 Data: Domenica 3 agosto 2025 •🕠 Orario: 17:30 •📍 Stadio: Guido Basile, Montella (AV) •⚽ Evento: Amichevole precampionato

📺 Dove vedere Avellino – Picerno in diretta tv

L’amichevole sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente su Prima Tivvù, canale locale molto seguito dai tifosi irpini.

📡 Dettagli trasmissione:

•Canale tv: Prima Tivvù – Canale 17 del Digitale Terrestre (Campania)

•Orario: Ore 17:30

•✅ Nessun abbonamento richiesto

📲 Avellino – Picerno in diretta streaming gratis

Per chi non può seguire il match in TV, sarà disponibile anche una diretta streaming gratuita su Facebook, sempre a cura di Prima Tivvù.

🔗 Dove vederla online:

•Pagina Facebook Ufficiale: Prima Tivvù

•✔️ Accesso libero e gratuito, anche da smartphone e tablet