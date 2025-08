Athletic Club Palermo, conclusa la prima settimana di ritiro. Ferraro: “Contento di quanto fatto”

Si è conclusa la prima settimana di allenamenti per l’Athletic Club Palermo, impegnato nel ritiro estivo di Monreale. Giorni di allenamenti intensi e produttivi al campo “Conca d’Oro” sotto la guida di mister Emanuele Ferraro e il suo staff, per iniziare a plasmare la condizione fisica e l’affiatamento del gruppo in vista della prossima stagione, che inizierà ufficialmente domenica 24 agosto con il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D.

La squadra ha svolto quotidianamente doppie sedute, alternando lavori di forza, tecnica e tattica, oltre a momenti di analisi, sempre con grande impegno e partecipazione. Svolto anche un test in famiglia nella giornata di venerdì, utile a valutare i progressi fisici e tattici della squadra. “È stata una settimana di grandissimo lavoro – spiega Emanuele Ferraro, allenatore dell’Athletic Club Palermo -“.

“Sono contento per l’applicazione, la voglia e la determinazione che i ragazzi stanno mettendo. Da parte di tutti ho trovato l’atteggiamento giusto e grande disponibilità. Sono estremamente contento. Abbiamo lavorato tanto sulla parte fisica, cercando di distribuire bene i carichi tra mattina e pomeriggio. Devo ringraziare lo staff tecnico e a tutti coloro che contribuiscono a questo ritiro, perché mettere in piedi un’organizzazione del genere non è certo facile”.





“Nella prossima settimana lavoreremo di più sulla fase di possesso e su tutte quelle situazioni che ci serviranno per sviluppare al meglio un percorso importante in un campionato duro come la Serie D”.