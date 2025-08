Cremonese – Pro Patria in diretta tv e streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole

Domenica 3 agosto 2025 torna in campo la Cremonese per una nuova sfida del precampionato: i grigiorossi affronteranno la Pro Patria in un’amichevole estiva molto attesa. Un test importante per valutare la condizione fisica e tattica in vista dell’imminente inizio della Serie B.

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva gratuita, un’opportunità imperdibile per tutti i tifosi. Ecco di seguito tutti i dettagli su dove vederla in TV e streaming, orario e canale. 👇

📆 Quando si gioca Cremonese – Pro Patria?

•🗓 Data: Domenica 3 agosto 2025

•🕓 Orario: Calcio d’inizio alle 16:00

📺 Dove vedere Cremonese – Pro Patria in diretta TV

L’amichevole sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente sul canale CR1 (canale 19 del digitale terrestre), l’emittente locale che segue da vicino tutte le tappe del precampionato della Cremonese.

ℹ️ Dettagli trasmissione:

•Canale TV: CR1 – Canale 19 DTT (Lombardia e zone limitrofe)

•Orario: Calcio d’inizio alle ore 16:00