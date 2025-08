Lecce – Carrarese in diretta tv e streaming gratis: orario, dove vederla / Amichevole

Il precampionato del Lecce prosegue con una nuova amichevole estiva: domenica 3 agosto 2025, i giallorossi affronteranno la Carrarese in un test utile per valutare la condizione fisica e gli automatismi tattici in vista della Serie A.

Il match si disputerà al Centro Sportivo S. Antonio di Caldaro (Bolzano), con calcio d’inizio alle ore 17:30. Ottima notizia per i tifosi: la partita sarà trasmessa in diretta tv gratuita. Ecco tutte le info su dove vederla e come seguirla anche in streaming. 👇

📺 Lecce-Carrarese in diretta tv : dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia, emittente nazionale visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre.

🔴 Dettagli trasmissione:

•Canale TV: Sportitalia (canale 60 DTT)

•Streaming gratuito: Disponibile anche sul sito e sull’app di Sportitalia

✅ Non serve abbonamento: la visione è completamente gratis, sia in TV che online.