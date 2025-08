Napoli – Brest, c’è la diretta in chiaro gratis? Dove vederla in tv e streaming / Amichevole

Prosegue il precampionato del Napoli, atteso da una nuova sfida internazionale in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2025/26. Domenica 3 agosto, alle ore 19:00, gli azzurri scenderanno in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per affrontare il Brest, squadra francese della Ligue 1.

Ma dove sarà possibile vedere Napoli-Brest in TV o in streaming? C’è la diretta in chiaro o gratis? Scopriamo tutti i dettagli su orario, canali e modalità di visione. 👇

📆 Quando si gioca Napoli-Brest?

•🗓 Data: Domenica 3 agosto 2025 •🕖 Orario: Calcio d’inizio alle 19:00 •🏟 Luogo: Stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro (AQ)

📺 Napoli-Brest in diretta TV e streaming: dove vederla

La terza amichevole estiva del Napoli sarà trasmessa in diretta su:

•DAZN

•Sky Sport

Tuttavia, per l’occasione NON è prevista la diretta in chiaro, né su canali pubblici né su piattaforme gratuite come YouTube o social media.

⚠️ Attenzione: la partita sarà visibile esclusivamente in modalità pay-per-view.

🎟 Come vedere Napoli-Brest?

Per assistere al match è necessario:

•Essere registrati su DAZN o Sky

•Acquistare separatamente l’evento in modalità PPV (pay per view)

👉 Quindi, l’abbonamento standard a DAZN o Sky NON è sufficiente: bisogna pagare a parte il singolo evento.

