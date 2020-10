E’ quasi giunto al termine il mercato di Serie C. Il 5 ottobre è arrivato e alle 20.00 si possono tirare le somme e valutare l’operato delle varie dirigenze. Segui le trattative e gli acquisti in costante aggiornamento su Stadionews24.

ORE 12.00 – La Juve Stabia chiude per Andrea Bovo. Il centrocampista arriva dalla Virtus Francavilla.

ORE 11.53 – L’Avellino pesca in Serie A: come riporta Gianlucadimarzio.com, i campani hanno preso Zennaro in prestito dal Genoa.

ORE 11.20 – Il Bari sta provando a imbastire una trattativa lampo per Citro del Frosinone. I pugliesi contano di chiudere per regalare al tecnico Auteri un altro difensore, dopo la richiesta fatta nel postpartita di Bari – Teramo.

ORE 11.10 – La Casertana firma Francesco Fedato. L’esterno arriva dal Gozzano e ha raggiunto un accordo con il club di Serie C basato su un contratto biennale.

ORE 10.30 – Foggia letteralmente scatenato: come riporta TuttoMercatoWeb i rossoneri hanno appena chiuso per 4 nuovi innesti: dalla Salernitana arrivao Kalombo, Vitale e Iannone. Ma non finisce qui. Sbarcano in Puglia anche Garofalo dall’Avellino e Curcio dal Catania.

