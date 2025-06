Calori sul Trapani: “Bisognerebbe cercare di fare di più e parlare di meno. Profilo basso”

“Bisognerebbe cercare di fare di più e parlare di meno, così da formare una squadra ma a fari spenti”. Questa l’opinione di Alessandro Calori, intervistato su Tuttomercatoweb riguardo vari temi, tra cui il Trapani.

“Occorre lavorare con un profilo basso. In C l’anno prossimo ci saranno squadre importanti come Catania, Benevento, Salernitana ae Trapani. Vincere in C non è affatto facile. Bisogna creare un gruppo forte”.

Poi, la finale tra Samp e Salernitana. “Serie B: la Samp ha vinto il doppio confronto con la Salernitana. “Aspettare un mese per giocare un playout non succede tutte le volte. E’ stata una Serie B particolare, dopo la fine del campionato è arrivata la penalità per il Brescia e ha fatto un po’ discutere”.