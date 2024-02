Calzona, idee chiarissime sul suo Napoli: “Sarà sempre titolare” | Ribaltata la squadra di Mazzarri

L’arrivo di Calzona ha già portato alcuni cambiamenti significativi in casa Napoli. Ecco chi è già tra le certezze del nuovo tecnico partenopeo

Il Napoli ha cambiato già due allenatori nel corso di questa stagione e adesso è pronto a ripartire con Francesco Calzona. Il tecnico di origini calabresi ha ottenuto un pari all’esordio assoluto sulla panchina dei partenopei nel match di Champions League contro il Barcellona conclusosi col punteggio di 1-1.

Adesso lo attende il primo incontro di campionato contro il Cagliari dove il Napoli è chiamato a dare delle risposte se vuole ancora sperare nel quarto o nel quinto posto (molto probabilmente anche quest’ultimo garantirà l’accesso alla prossima Champions League). In questi primi giorni il nuovo allenatore ha conosciuto la squadra e si è fatto un’idea di quello che potrebbe essere il suo modo di giocare con gli interpreti a disposizione.

Stando alle prime indicazioni arrivate nella sfida contro i catalani, l’ex vice di Sarri sembra orientata a riproporre il 4-3-3 sulla scia di Spalletti e di Garcia. D’altronde gli interpreti sono perfetti per questo modulo e non a caso ci hanno vinto un scudetto. Adesso però è il tempo di ritrovare serenità e certezze.

Per farlo è necessario costruire fin da subito un nuovo zoccolo duro su cui poggiare le nuova fondamenta. Se il buongiorno si vede dal mattino è già possibile ipotizzare quello che sarà il nuovo Napoli targato Calzona. Ecco quindi su chi potrebbe puntare l’allenatore azzurro, nonché Ct della Slovacchia.

Il nuovo Napoli di Calzona: chi sarà il suo “pupillo”

Stando al tweet di un utente il Napoli da qui alla fine della stagione potrebbe affidarsi all’estro di Politano. Calzona lo ha elogiato pubblicamente dopo la partita contro Lewandowski e compagni. Considerando che si tratta dell’unico vero esterno adatto al 4-3-3 la sua candidatura appare piuttosto concreta.

Inoltre, a prescindere dai vari tecnici che si sono succeduti a Castel Volturno, l’ex Inter e Sassuolo non ha mai abbassato il suo rendimento a testimonianza di come questa sia la stagione della sua definitiva consacrazione all’ombra del Vesuvio. D’altronde i suoi numeri sono migliori di quelli dello scorso anno.

I numeri stagionali di Politano: la crescita dell’esterno partenopeo

Infatti nel corso della cavalcata tricolore ha dovuto fare i conti con la concorrenza di Lozano che spesso ha avuto la meglio. Di fatto era il primo cambio a disposizione di Spalletti. Il minutaggio non elevatissimo lo ha portato però a siglare appena 3 gol in 27 apparizioni in campionato.

Quest’anno la musica è completamente diversa e nell’attuale torneo ha griffato già 6 marcature azzurre a cui va aggiunta 1 anche in Champions League durante la fase a gironi. Numeri importanti per il prodotto della Primavera della Roma che nella città del sole e del mare ha trovato la sua dimensione ideale.