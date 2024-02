Operazione Insigne, stavolta è tutto vero | La conferma ufficiale è arrivata in serata: festa grande in città

Era nell’aria da qualche tempo ma adesso è ufficiale. La tifoseria del Napoli può tornare ad esultare per il raggiungimento di un grande obiettivo

La stagione del Napoli sta vivendo una serie di alti e bassi a dir poco clamorosi. Dopo la conquista dello scudetto lo scorso anno la piazza sperava di continuare a rimanere su alti livelli ed invece il rischio di concludere la stagione in maniera anonima si fa sempre più concreto. Attualmente i partenopei sono noni in campionato (con una partita da recuperare) e ben lontani dal quarto posto.

Anche la qualificazione all’Europa League o alla Conference League al momento non appare scontata. La concorrenza è tanta e i posti a disposizione sono solo sette, a meno che qualche non faccia miracoli nelle coppe europee. Tornando alle vicende partenopee con la Coppa Italia sfumata clamorosamente agli ottavi di finale contro il Frosinone, non resta che provare a risalire la china in Serie A.

Il pareggio in Champions League contro il Barcellona lascia aperto qualche spiraglio in vista del ritorno, ma andare a vincere in Catalogna non è un’impresa semplice. Certo la possibilità di giocare in uno stadio più piccolo come l’Olímpic Lluís Companys rende un po’ meno arduo il compito degli uomini di Calzona, ma al momento la squadra è un vero e proprio cantiere a cielo aperto.

Il terzo allenatore della stagione avrà il compito di riportare il Napoli più in alto possibile, nel frattempo nella sua gara d’esordio contro il Barcellona ha potuto assistere ad un importante record da parte di un componente della rosa. Sveliamo di chi si tratta e quale traguardo è stato raggiunto.

Osimhen come Insigne: il nigeriano raggiunge l’ex capitano

Con il gol al Barca il centravanti napoletano Victor Osimhen ha eguagliato il numero di gol casalinghi in Champions League di Lorenzo Insigne (6 in totale). Il nigeriano li ha siglati tutti nelle ultime sei apparizioni al Maradona e attualmente condivide questa ambiziosa statistica con uno dei mostri sacri della recente storia azzurra.

Il bomber del tricolore però può superarlo qualora il Napoli dovesse riuscire ad approdare ai quarti di finale di Champions League. In caso di eliminazione quasi sicuramente non ci sarà un’altra occasione. Ad oggi le possibilità di rivedere i campani nella massima competizione continentale il prossimo anno sono abbastanza basse. Inoltre la prossima estate Osimhen potrebbe lasciare il club di Aurelio De Laurentiis.

Il primato di Mertens: a quanto dista il belga

Dunque il primato di Dries Mertens al momento resta inattaccabile. L’ex fantasista azzurro è quota 11 centri casalinghi in Champions League. Naturalmente ha militato per più tempo all’ombra del Vesuvio e quindi ha avuto maggiori possibilità. D’altronde il calciatore attualmente in forza al Galatasaray è il più prolifico della storia del club napoletano.

Dal 2013 al 2022 ha messo a segno 148 in 397 presenze considerando tutte le competizioni. Numeri stratosferici per “Ciro” che nonostante non abbia fatto parte della squadra che ha riportato lo scudetto in città dopo 33 anni, resta tra i preferiti dei tifosi. Le sue giocate d’alta classe non si possono affatto dimenticare.