Pioli, la punizione è esemplare: messo fuori squadra | Il ritorno a San Siro resta un sogno

Il tecnico del Milan è preso dalla disperazione. La situazione è diventata allarmante: decisione insindacabile.

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, si ritrova in un momento parecchio delicato in campionato. Gli ultimi risultati, che sembravano poter dirigere i rossoneri verso un eventuale lotta per lo Scudetto, sembrano essere rientrati.

Gli ultimi errori di percorso, infatti, hanno evidenziato come la squadra, per quest’anno, possa puntare esclusivamente a consolidare sempre di più il terzo posto in classifica. Tale posizione, però, garantirà l’accesso diretto alla prossima edizione di Champions League.

Tale competizione europea, però, quest’anno è sfumata dopo essere stati eliminati nella fase a gironi. Ora, il Milan dovrà dimostrare la grandezza della squadra e il suo blasone nei prossimi match di Europa League.

L’obiettivo del tecnico è quello di portare a casa un risultato importante al fine di consentire ai tifosi di gioire ed essere felici per un ulteriore traguardo da poter inserire nel palmares. Non si tratta di una magra consolazione, ma di mesi di duro lavoro.

I rinforzi che non ti aspetti

Tanta fatica che, purtroppo, è stata ostacolata anche da diversi infortuni e squalifiche che non hanno fatto altro che rallentare il percorso di crescita e di amalgama dell’intera squadra. I tanti innesti che sono giunti in estate, insieme ai nuovi acquisti di gennaio, Terracciano e, si fa per dire, Matteo Gabbia, sembrano ormai essere entrati nel pieno ritmo della squadra.

Il difensore di Busto Arsizio non è nuovo negli schemi di Pioli; infatti, è stato richiamato anzitempo dal suo prestito al Villarreal in Spagna per sopperire all’assenza di giocatori importanti in difesa. Il suo rendimento, fino ad ora, sembra essere quello di un vero top player. Ennesimo colpo di mercato concluso alla grande.

Jovic non ci sarà nei prossimi match

Ora, l’attenzione del tecnico è tutta rivolta a concludere questa stagione nel miglior modo possibile, anche se nelle prossime partite dovrà rinunciare ad uno dei suoi pupilli. Stiamo parlando dell’attaccante Luka Jović che, in seguito alla decisione del giudice sportivo, dovrà scontare ben due giornate di squalifica, come riportato da tuttomercatoweb.com.

Il tutto è avvenuto nel mentre della partita persa contro il Monza per 4-2. Il rendimento del calciatore serbo, però, ultimamente è sempre stato estremamente positivo diventando un punto di riferimento sempre più vivo per il tecnico. Pioli ora spera di poterlo riabbracciare presto.